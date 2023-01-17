Бюджетная закуска с селедкой: ее любят все

17 января 2023, 12:37
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Источник:

Юлия Симончук

Когда хочется чего-нибудь вкусного, а в холодильнике из продуктов только сельдь – решение есть! Приготовим вкусные бутерброды с рыбой и свеклой.

Закуска с селедкой – это всегда удачный выбор к праздничному и обыденному столу. Также такая закуска будет красиво подходить к постному столу.

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Неизменной парой для сельди является свекла. Они подходят друг другу как борщ и сметана, сырники и изюм. Попробуйте такой вариант бюджетной закуски и не пожалеете.

Рецепт закуски из сельди

  • Время: 15 минут
Ингредиенты:
– ️хлеб;
️ – сельдь;
️– свекла;
️– чеснок;
️ – лук;
– майонез;
– горчица в зернах;
️– соль;
– черный молотый перец;

Приготовление:

  • Лучше выбрать черный квадратный хлеб, как бородинский, обрезаем края и разрезаем на одинаковые куски. Обжариваем на сковороде до легкой корочки.
  • Вареную или запеченную свеклу очищаем, натираем на терке, добавляем чеснок, сдабриваем специями и добавляем майонез.
  • Перемешиваем и выкладываем на ломтики хлеба. Поверх выкладываем кольцо лука и кусок сельди. Сверху смазываем горчицей в зернах. По желанию украшаем зеленью.

Вкусного️!

Автор: Богданна Рибак