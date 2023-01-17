Бюджетная закуска с селедкой: ее любят все

Когда хочется чего-нибудь вкусного, а в холодильнике из продуктов только сельдь – решение есть! Приготовим вкусные бутерброды с рыбой и свеклой.

Закуска с селедкой – это всегда удачный выбор к праздничному и обыденному столу. Также такая закуска будет красиво подходить к постному столу.

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Неизменной парой для сельди является свекла. Они подходят друг другу как борщ и сметана, сырники и изюм. Попробуйте такой вариант бюджетной закуски и не пожалеете.

Рецепт закуски из сельди

Время: 15 минут

– ️хлеб;️ – сельдь;️– свекла;️– чеснок;️ – лук;– майонез;– горчица в зернах;️– соль;– черный молотый перец;

Приготовление:

Лучше выбрать черный квадратный хлеб, как бородинский, обрезаем края и разрезаем на одинаковые куски. Обжариваем на сковороде до легкой корочки.

Вареную или запеченную свеклу очищаем, натираем на терке, добавляем чеснок, сдабриваем специями и добавляем майонез.

Перемешиваем и выкладываем на ломтики хлеба. Поверх выкладываем кольцо лука и кусок сельди. Сверху смазываем горчицей в зернах. По желанию украшаем зеленью.

Вкусного️!