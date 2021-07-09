Ролл из курицы су-вид
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- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 5
Ролл с курицей на мангале / Фото Гранд кулинар
- Нарежьте курицу на ломтики.
- Смешайте йогурт и горчицу и смажьте соусом лаваш.
- Выложите курочку на соус, посыпьте сыром.
- Томаты нарежьте ломтиками, выложите на мясо.
- Посолите овощи, добавьте листочки базилика и заверните все в ролл.
- Обжарьте ролл с курятины на сетке для мангала.
- Нарежьте ролл на порционные куски. Приятного аппетита!
Курятина в беконе на шпажках
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 5
Курятина в беконе / Фото Готовим дома
- Куриный шашлык отправьте на шампур или шпажки.
- Бэкон посолите и поперчите.
- Оберните беконом кусочки курятины.
- Обжарьте куриный шашлык в беконе на мангале 15 минут до готовности.
- Подавайте закуску к столу с любимыми овощами. Приятного аппетита!
Куриные наггетсы
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 5
Наггетсы / Фото Вкусно юа
- Нарежьте курятину полосками, или приобретите уже нарезанные стрипсы.
- Смешайте в отдельной мисочке муку с солью и черным молотым перцем. Обваляйте в смеси муки курятину.
- В отдельной мисочке взбейте яйца в однородную массу, а в другую высыпьте сухари.
- Запанируйте курятину сначала в яйце, а затем в сухарях.
- Обжарьте куриные наггетсы на разогретой сковороде с маслом, или во фритюре или в духовке.
- Готовые наггетсы переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Подавайте закуску из курицы горячей. Приятного аппетита!