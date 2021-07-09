Рол з курятини су-від
Читайте також Смачно та дієтично: 3 літні рецепти салатів із курятиною
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
Рол з курятиною на мангалі / Фото Гранд кулінар
- Наріжте курятину на скибочки.
- Змішайте йогурт та гірчицю та змастіть соусом лаваш.
- Викладіть курочку на соус, посипте сиром.
- Томати наріжте скибочками, викладіть на м'ясо.
- Посоліть овочі, додайте листочки базиліку та загорніть все в рол.
- Обсмажте рол з курятини на сітці для мангала.
- Наріжте рол на порційні шматки. Смачного!
Курятина в беконі на шпажках
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
Курятина в беконі / Фото Готуємо вдома
- Курячий шашлик відправте на шампур або шпажки.
- Бекон посоліть та поперчіть.
- Обгорніть беконом шматочки курятини.
- Обсмажте курячий шашлик в бекону на мангалі 15 хвилин до готовності.
- Подавайте закуску до столу з улюбленими овочами. Смачного!
Курячі нагетси
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
Нагетси / Фото Смачно юа
- Наріжте курятину смужками, або придбайте вже нарізані стріпси.
- Змішайте в окремій мисочці борошно з сіллю та чорним меленим перцем. Обваляйте в суміші борошна курятину.
- В окремій мисочці збийте яйця в однорідну масу, а в іншу висипте сухарі.
- Запаніруйте курятину спочатку в яйці, а потім в сухарях.
- Обсмажте курячі нагетси на розігрітій сковорідці з олією, або у фритюрі чи в духовці.
- Готові нагетси перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
- Подавайте закуску з курятини гарячою. Смачного!