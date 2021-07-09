Рол з курятини су-від

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  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 5


Рол з курятиною на мангалі / Фото Гранд кулінар

  1. Наріжте курятину на скибочки.
  2. Змішайте йогурт та гірчицю та змастіть соусом лаваш.
  3. Викладіть курочку на соус, посипте сиром.
  4. Томати наріжте скибочками, викладіть на м'ясо.
  5. Посоліть овочі, додайте листочки базиліку та загорніть все в рол.
  6. Обсмажте рол з курятини на сітці для мангала.
  7. Наріжте рол на порційні шматки. Смачного!

Курятина в беконі на шпажках

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 5


Курятина в беконі / Фото Готуємо вдома

  1. Курячий шашлик відправте на шампур або шпажки.
  2. Бекон посоліть та поперчіть.
  3. Обгорніть беконом шматочки курятини.
  4. Обсмажте курячий шашлик в бекону на мангалі 15 хвилин до готовності.
  5. Подавайте закуску до столу з улюбленими овочами. Смачного!

Курячі нагетси

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 5


Нагетси / Фото Смачно юа

  1. Наріжте курятину смужками, або придбайте вже нарізані стріпси.
  2. Змішайте в окремій мисочці борошно з сіллю та чорним меленим перцем. Обваляйте в суміші борошна курятину.
  3. В окремій мисочці збийте яйця в однорідну масу, а в іншу висипте сухарі.
  4. Запаніруйте курятину спочатку в яйці, а потім в сухарях.
  5. Обсмажте курячі нагетси на розігрітій сковорідці з олією, або у фритюрі чи в духовці.
  6. Готові нагетси перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
  7. Подавайте закуску з курятини гарячою. Смачного!