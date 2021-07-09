Закуски из курятины, которые подойдут для пикника: рецепты на любой вкус

9 июля 2021 , 11:06
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Источник:

24 канал

Мы подготовили для вас рецепты быстрых и вкусных закусок из курятины, которые вы приготовите за 20 минут. Курятина – диетическое и быстрое в приготовлении мясо, а закуски получаются нежными и сочными.

Ролл из курицы су-вид

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  • Время: 20 минут
  • Порции: 4 – 5


Ролл с курицей на мангале / Фото Гранд кулинар

Ингредиенты:
– 500 г курятины су-вид;
– 300 г лаваша;
– 200 г тертого твердого сыра;
– 4 томаты;
– 2 веточки базилика;
– 3-4 ст. л. греческого йогурта;
– 2 ч. л. горчицы;
– соль по вашему вкусу.
  1. Нарежьте курицу на ломтики.
  2. Смешайте йогурт и горчицу и смажьте соусом лаваш.
  3. Выложите курочку на соус, посыпьте сыром.
  4. Томаты нарежьте ломтиками, выложите на мясо.
  5. Посолите овощи, добавьте листочки базилика и заверните все в ролл.
  6. Обжарьте ролл с курятины на сетке для мангала.
  7. Нарежьте ролл на порционные куски. Приятного аппетита!

Курятина в беконе на шпажках

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4 – 5


Курятина в беконе / Фото Готовим дома

Ингредиенты:
– 500 г маринованного куриного шашлыка;
– 100 г тонких ломтиков бекона;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
  1. Куриный шашлык отправьте на шампур или шпажки.
  2. Бэкон посолите и поперчите.
  3. Оберните беконом кусочки курятины.
  4. Обжарьте куриный шашлык в беконе на мангале 15 минут до готовности.
  5. Подавайте закуску к столу с любимыми овощами. Приятного аппетита!

Куриные наггетсы

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4 – 5


Наггетсы / Фото Вкусно юа

Ингредиенты:
– 500 г куриного филе;
– 2 яйца;
– 2 ст. л. муки;
– 4 – 5 ст. л. панировочных сухарей;
– соль, черный молотый перец по вашему вкусу;
– масло для обжаривания.
  1. Нарежьте курятину полосками, или приобретите уже нарезанные стрипсы.
  2. Смешайте в отдельной мисочке муку с солью и черным молотым перцем. Обваляйте в смеси муки курятину.
  3. В отдельной мисочке взбейте яйца в однородную массу, а в другую высыпьте сухари.
  4. Запанируйте курятину сначала в яйце, а затем в сухарях.
  5. Обжарьте куриные наггетсы на разогретой сковороде с маслом, или во фритюре или в духовке.
  6. Готовые наггетсы переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
  7. Подавайте закуску из курицы горячей. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак