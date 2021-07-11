Быстрые закуски из маринованной курятины: филе на шпажках, аппетитные крылышки, ролл с шашлыком

Гости на подходе, а угостить их нечем? Вас выручит уже замаринованная курятина! Это идеальный вариант для быстрых и при этом вкусных яств. За каких-то 20 минут на вашем столе готовы закуски с умопомрачительным ароматом!

Курочку для вас уже предварительно замариновала "Наша Ряба Апетитна". Поэтому вам достаточно лишь распаковать и обжарить, запечь на гриле или в духовке. М-м-м... Как их вкусно есть руками с любимым соусом!

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Филе "Карри" на шпажках с медовым соусом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4



Закуска из курятины / Фото Shutterstock

– 1 упаковка филе малого "Карри" на шпажках от "Наша Ряба Апетитна" – 1 ст. л. меда;– лимонный сок на ваш вкус;– 1 ст. л. зерен горчицы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите куриное филе на шпажках на противень, укрытый слоем пищевой фольги. Отправьте мясо в духовку на 15 минут. Пока оно запекается, приготовьте соус: смешайте в соуснице до однородности мед, лимонный сок и зерна горчицы. Румяную курочку на шпажках подавайте с медовым соусом. Приятного аппетита!

Важно: Филе малое "Карри" на шпажках можно так же легко приготовить на гриле, мангале или сковородке. Ищите рекомендации к приготовлению на упаковке!



Филе малое "Карри" / Фото Наша Ряба

Крылышки в соево-медовом маринаде с сырным соусом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 5 – 6



Куриные крылышки / Фото Shutterstock

– 1 упаковка куриных крылышек в соево-медовом маринаде от "Наша Ряба Апетитна" – 200 мл жирных сливок;– 120 г сыра моцарелла;– 2 ст. л. тертого сыра пармезан.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите куриные крылышки на противень, укрытый слоем пищевого пергамента. Отправьте мясо в духовку на 20 минут. Пока крылышки румянятся, подогрейте в кастрюле сливки для соуса. Добавьте в горячие сливки нарезанную моцареллу и перемешивайте массу, пока сыр в ней полностью не разойдется. Добавьте на свой вкус специй и соли. Впрочем, если у вас выдержанный пармезан – соус можно и не солить: этот сыр и сам немного солоноват. Итак, в конце добавьте к соусу пармезан и все перемешайте. Готовые куриные крылышки с горячим сырным соусом подавайте к столу. Приятного аппетита!



Крылышки в соево-медовом маринаде / Фото Наша Ряба

Ролл с куриным шашлыком и сыром

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4 – 5



Ролл из курятины / Фото Shutterstock

– 1 кг шашлыка из куриного бедра без кожи "Томат-базилик" от "Наша Ряба Апетитна" – 1 болгарский перец;– 4 ст. л. тертого твердого сыра;– 300 г лаваша;– подсолнечное масло для жарки.– 500 мл греческого йогурта;– 1 огурец;– 3 зубчика чеснока;– щепотка соли;– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: