Быстрые закуски из маринованной курятины: филе на шпажках, аппетитные крылышки, ролл с шашлыком
Источник:24 канал
Гости на подходе, а угостить их нечем? Вас выручит уже замаринованная курятина! Это идеальный вариант для быстрых и при этом вкусных яств. За каких-то 20 минут на вашем столе готовы закуски с умопомрачительным ароматом!
Курочку для вас уже предварительно замариновала "Наша Ряба Апетитна". Поэтому вам достаточно лишь распаковать и обжарить, запечь на гриле или в духовке. М-м-м... Как их вкусно есть руками с любимым соусом!
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Филе "Карри" на шпажках с медовым соусом
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Закуска из курятины / Фото Shutterstock
– 1 упаковка филе малого "Карри" на шпажках от "Наша Ряба Апетитна";
Для соуса:
– 1 ст. л. меда;
– лимонный сок на ваш вкус;
– 1 ст. л. зерен горчицы.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите куриное филе на шпажках на противень, укрытый слоем пищевой фольги.
- Отправьте мясо в духовку на 15 минут.
- Пока оно запекается, приготовьте соус: смешайте в соуснице до однородности мед, лимонный сок и зерна горчицы.
- Румяную курочку на шпажках подавайте с медовым соусом. Приятного аппетита!
Важно: Филе малое "Карри" на шпажках можно так же легко приготовить на гриле, мангале или сковородке. Ищите рекомендации к приготовлению на упаковке!
Филе малое "Карри" / Фото Наша Ряба
Крылышки в соево-медовом маринаде с сырным соусом
- Время: 20 минут
- Порции: 5 – 6
Куриные крылышки / Фото Shutterstock
– 1 упаковка куриных крылышек в соево-медовом маринаде от "Наша Ряба Апетитна";
Для соуса:
– 200 мл жирных сливок;
– 120 г сыра моцарелла;
– 2 ст. л. тертого сыра пармезан.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Переложите куриные крылышки на противень, укрытый слоем пищевого пергамента.
- Отправьте мясо в духовку на 20 минут.
- Пока крылышки румянятся, подогрейте в кастрюле сливки для соуса.
- Добавьте в горячие сливки нарезанную моцареллу и перемешивайте массу, пока сыр в ней полностью не разойдется.
- Добавьте на свой вкус специй и соли. Впрочем, если у вас выдержанный пармезан – соус можно и не солить: этот сыр и сам немного солоноват.
- Итак, в конце добавьте к соусу пармезан и все перемешайте.
- Готовые куриные крылышки с горячим сырным соусом подавайте к столу. Приятного аппетита!
Крылышки в соево-медовом маринаде / Фото Наша Ряба
Ролл с куриным шашлыком и сыром
- Время: 25 минут
- Порции: 4 – 5
Ролл из курятины / Фото Shutterstock
– 1 кг шашлыка из куриного бедра без кожи "Томат-базилик" от "Наша Ряба Апетитна";
– 1 болгарский перец;
– 4 ст. л. тертого твердого сыра;
– 300 г лаваша;
– подсолнечное масло для жарки.
Для соуса:
– 500 мл греческого йогурта;
– 1 огурец;
– 3 зубчика чеснока;
– щепотка соли;
– черный молотый перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Разогрейте сковородку с небольшим количеством подсолнечного масла. Выложите кусочки куриного шашлыка и обжарьте 15 минут до готовности.
- Нарежьте болгарский перец длинными полосками.
- Для соуса нарежьте огурец мелкими кубиками и смешайте с йогуртом.
- Туда же выжмите чеснок. Посолите и поперчите на свой вкус.
- Тщательно перемешайте соус и смажьте им лаваш.
- Выложите на соус болгарский перец, присыпьте тертым сыром.
- Положите на сыр горячие кусочки куриного шашлыка и заверните лаваш в ролл.
- Нарежьте ролл с куриным шашлыком порционными кусками и подавайте к столу. Приятного аппетита!