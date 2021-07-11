Курочку для вас уже попередньо замаринувала "Наша Ряба Апетитна". Тож вам достатньо лише розпакувати й обсмажити, запекти на грилі або в духовці. М-м-м... Як їх смачно їсти руками з улюбленим соусом!

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Філе "Карі" на шпажках із медовим соусом

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4


Закуска з курятини / Фото Shutterstock

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Викладіть куряче філе на шпажках на деко, укрите шаром харчової фольги.
  3. Відправте м'ясо до духовки на 15 хвилин.
  4. Поки воно запікається, приготуйте соус: змішайте в соусниці до однорідності мед, лимонний сік та зерна гірчиці.
  5. Рум'яну курочку на шпажках подавайте з медовим соусом. Смачного!

Важливо: Філе мале "Карі" на шпажках можна так само легко приготувати на грилі, мангалі чи сковорідці. Шукайте рекомендації до приготування на упаковці!

Філе мале "Карі" / Фото Наша Ряба

Крильця в соєво-медовому маринаді із сирним соусом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 5 – 6

Курячі крильця / Фото Shutterstock

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Перекладіть курячі крильця на деко, укрите шаром харчового пергаменту.
  3. Відправте м'ясо до духовки на 20 хвилин.
  4. Доки крильця рум'яняться, підігрійте в каструлі вершки для соусу.
  5. Додайте у гарячі вершки нарізану моцарелу й перемішуйте масу, доки сир у ній повністю не розійдеться.
  6. Додайте на свій смак спецій та солі. Утім, якщо у вас витриманий пармезан – соус можна й не солити: цей сир і сам трохи солонуватий.
  7. Отже, наприкінці додайте до соусу пармезан і все перемішайте.
  8. Готові курячі крильця з гарячим сирним соусом подавайте до столу. Смачного!

Крильця в соєво-медовому маринаді / Фото Наша Ряба

Рол з курячим шашликом та сиром

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4 – 5


Рол з курятини / Фото Shutterstock

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладіть шматочки курячого шашлику та обсмажте 15 хвилин до готовності.
  2. Наріжте болгарський перець довгими смужками.
  3. Для соусу наріжте огірок дрібними кубиками й змішайте з йогуртом.
  4. Туди ж вичавіть часник. Посоліть і поперчіть на свій смак.
  5. Ретельно перемішайте соус та змастіть ним лаваш.
  6. Викладіть на соус болгарський перець, присипте тертим сиром.
  7. Покладіть на сир гарячі шматочки курячого шашлику та загорніть лаваш в рол.
  8. Наріжте рол з курячим шашликом порційними шматками та подавайте до столу. Смачного!