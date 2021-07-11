Курочку для вас уже попередньо замаринувала "Наша Ряба Апетитна". Тож вам достатньо лише розпакувати й обсмажити, запекти на грилі або в духовці. М-м-м... Як їх смачно їсти руками з улюбленим соусом!

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Філе "Карі" на шпажках із медовим соусом

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4



Закуска з курятини / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка філе малого "Карі" на шпажках від "Наша Ряба Апетитна";

Для соусу:

– 1 ст. л. меду;

– лимонний сік на ваш смак;

– 1 ст. л. зерен гірчиці.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть куряче філе на шпажках на деко, укрите шаром харчової фольги. Відправте м'ясо до духовки на 15 хвилин. Поки воно запікається, приготуйте соус: змішайте в соусниці до однорідності мед, лимонний сік та зерна гірчиці. Рум'яну курочку на шпажках подавайте з медовим соусом. Смачного!

Важливо: Філе мале "Карі" на шпажках можна так само легко приготувати на грилі, мангалі чи сковорідці. Шукайте рекомендації до приготування на упаковці!

Філе мале "Карі" / Фото Наша Ряба

Крильця в соєво-медовому маринаді із сирним соусом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 5 – 6

Курячі крильця / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка курячих крилець в соєво-медовому маринаді від "Наша Ряба Апетитна";

Для соусу:

– 200 мл жирних вершків;

– 120 г сиру моцарела;

– 2 ст. л тертого сиру пармезан.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Перекладіть курячі крильця на деко, укрите шаром харчового пергаменту. Відправте м'ясо до духовки на 20 хвилин. Доки крильця рум'яняться, підігрійте в каструлі вершки для соусу. Додайте у гарячі вершки нарізану моцарелу й перемішуйте масу, доки сир у ній повністю не розійдеться. Додайте на свій смак спецій та солі. Утім, якщо у вас витриманий пармезан – соус можна й не солити: цей сир і сам трохи солонуватий. Отже, наприкінці додайте до соусу пармезан і все перемішайте. Готові курячі крильця з гарячим сирним соусом подавайте до столу. Смачного!

Крильця в соєво-медовому маринаді / Фото Наша Ряба

Рол з курячим шашликом та сиром

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 – 5



Рол з курятини / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 кг шашлику з курячого стегна без шкіри "Томат-базилік" від "Наша Ряба Апетитна";

– 1 болгарський перець;

– 4 ст. л. тертого твердого сиру;

– 300 г лавашу;

– олія для смаження.

Для соусу:

– 500 мл грецького йогурту;

– 1 огірок;

– 3 зубчики часнику;

– дрібка солі;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: