Канапки – завжди швидке, смачне і вірне рішення до святкового столу. Їх легко готувати, а ще вони завжди яскраво виглядають на столі і першими з нього зникають.

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Ми дібрали три варіанти смачних канапок на будь-який смак: з крабовими паличками, з сиром та корейською морквою і з ківі. Обирайте варіант, який сподобався найбільше, або готуйте усі три.

Тарталетки з крабовими паличками

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 7 – 8 штук

Інгредієнти:

– упаковка тарталеток;

– 1 плавлений сирок;

– 100 грамів крабових паличок;

– варене яйце;

– 2 зубчики часнику;

– майонез;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– улюблена зелень.

Приготування:

Натираємо на грубу тертку крабові палички, плавлений сир і варене яйце.



Закуска з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Додаємо вичавлений часник, сіль, перець, зелень і перемащуємо майонезом до однорідності.

Викладаємо все в тарталетки перед подачею, аби вони не розмокли завчасно.

Смачного!

Бутерброди з корейською морквою

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– половина батона;

– 50 – 100 грамів твердого сиру;

– 70 грамів корейської моркви;

– 2 зубчики часнику;

– 50 грамів майонезу;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– улюблена зелень.

Приготування:

Натираємо на дрібну тертку твердий сир, додаємо подрібнений часник та корейську моркву.



Закуска з корейською морквою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Присмачуємо сіллю та перцем, додаємо подрібнену зелень, майонез, перемішуємо до однорідності.

Викладаємо масу на підсмажений чи підсушений батон та подаємо до столу.

Смачного!

Канапки з ківі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– багет;

– 150 – 200 грамів плавлених сирків;

– 2 – 3 ківі;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Багет нарізаємо на шматочки завтовшки 1 сантиметр та обсмажуємо на сковорідці.



Закуска з ківі / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Сир натираємо на тертці, вичавлюємо часник, додаємо майонез, сіль, перець і перемішуємо.

Намащуємо сирну масу на багет, зверху викладаємо кружальця ківі і подаємо до столу.

Смачного!