Канапки – завжди швидке, смачне і вірне рішення до святкового столу. Їх легко готувати, а ще вони завжди яскраво виглядають на столі і першими з нього зникають.

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Ми дібрали три варіанти смачних канапок на будь-який смак: з крабовими паличками, з сиром та корейською морквою і з ківі. Обирайте варіант, який сподобався найбільше, або готуйте усі три.

Тарталетки з крабовими паличками

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 7 – 8 штук

Приготування:

  • Натираємо на грубу тертку крабові палички, плавлений сир і варене яйце.


Закуска з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Додаємо вичавлений часник, сіль, перець, зелень і перемащуємо майонезом до однорідності.
  • Викладаємо все в тарталетки перед подачею, аби вони не розмокли завчасно.

Смачного!

Бутерброди з корейською морквою

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Натираємо на дрібну тертку твердий сир, додаємо подрібнений часник та корейську моркву.


Закуска з корейською морквою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Присмачуємо сіллю та перцем, додаємо подрібнену зелень, майонез, перемішуємо до однорідності.
  • Викладаємо масу на підсмажений чи підсушений батон та подаємо до столу.

Смачного!

Канапки з ківі

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Багет нарізаємо на шматочки завтовшки 1 сантиметр та обсмажуємо на сковорідці.


Закуска з ківі / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Сир натираємо на тертці, вичавлюємо часник, додаємо майонез, сіль, перець і перемішуємо.
  • Намащуємо сирну масу на багет, зверху викладаємо кружальця ківі і подаємо до столу.

Смачного!