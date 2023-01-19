Канапки – завжди швидке, смачне і вірне рішення до святкового столу. Їх легко готувати, а ще вони завжди яскраво виглядають на столі і першими з нього зникають.
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Ми дібрали три варіанти смачних канапок на будь-який смак: з крабовими паличками, з сиром та корейською морквою і з ківі. Обирайте варіант, який сподобався найбільше, або готуйте усі три.
Тарталетки з крабовими паличками
- Час: 10 хвилин
- Порції: 7 – 8 штук
Приготування:
- Натираємо на грубу тертку крабові палички, плавлений сир і варене яйце.
Закуска з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Додаємо вичавлений часник, сіль, перець, зелень і перемащуємо майонезом до однорідності.
- Викладаємо все в тарталетки перед подачею, аби вони не розмокли завчасно.
Смачного!
Бутерброди з корейською морквою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Натираємо на дрібну тертку твердий сир, додаємо подрібнений часник та корейську моркву.
Закуска з корейською морквою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Присмачуємо сіллю та перцем, додаємо подрібнену зелень, майонез, перемішуємо до однорідності.
- Викладаємо масу на підсмажений чи підсушений батон та подаємо до столу.
Смачного!
Канапки з ківі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Багет нарізаємо на шматочки завтовшки 1 сантиметр та обсмажуємо на сковорідці.
Закуска з ківі / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Сир натираємо на тертці, вичавлюємо часник, додаємо майонез, сіль, перець і перемішуємо.
- Намащуємо сирну масу на багет, зверху викладаємо кружальця ківі і подаємо до столу.
Смачного!