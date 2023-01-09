Рецепты вкусных закусок из блинов на Старый Новый год 2023

Впереди Старый Новый год. Чтобы праздничный стол был особенным и вкусным, предлагаем приготовить сытные закуски из блинов.

Начинки для блинных роллов могут быть самыми разными, но мы остановили свой выбор на рыбных. Рецепты из консервированного тунца и слабосоленого лосося лучше всего подойдут к праздничному столу.

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Если вы не любитель рыбных продуктов, замените эти ингредиенты на бекон, обжаренную курицу или ветчину.

Рулет с красной рыбкой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 400 миллилитров молока;– 200 граммов муки;– 75 граммов шпината;– 3 куриных яйца;– 3 столовые ложки масла;– щепотка соли.– 100 граммов сливочного сыра;– огурец;– 180 граммов слабосоленой красной рыбы (форель, семга, лосось).

Приготовление:

Шпинат заливаем кипятком, оставляем на одну минуту, сливаем воду и измельчаем блендером. Можно использовать замороженный шпинат, тогда его нужно просто разморозить.

Добавляем к нему яйца, соль, половину молока, снова перебиваем блендером. Постепенно всыпаем просеянную муку и перемешиваем миксером или венчиком.

Добавляем оставшееся молоко и перемешиваем до однородности. Оставляем на 15 минут.

Обжариваем блины на сухой сковороде с обеих сторон до готовности. Даем немного остыть.

Нарезаем ломтиками огурец и красную рыбку. На пленку выкладываем блинчик, смазываем сливочным сыром. Далее кладем рыбку и огурец (только не кладите начинку до конца).

Формируем рулет и кладем в холодильник на 30 минут.

Приятного аппетита!

Блинные роллы с тунцем

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 500 миллилитров молока;– 2 куриных яйца;– 220 граммов муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;– соль;– 2 столовые ложки масла;– 150 миллилитров кипятка.– сливочный сыр;– консервированный тунец;– огурец.

Приготовление:

Соединяем теплое молоко с яйцами и перемешиваем.

Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и соль, снова перемешиваем. Вливаем кипяток и растительное масло, замешиваем тесто без комочков. Обжариваем блины с обеих сторон на сухой сковороде до золотого цвета.

На блинчик выкладываем сливочный сыр с зеленью, консервированный тунец и нарезанный огурец соломкой. Закручиваем и разрезаем пополам к диагонали.

Перед подачей поливаем бальзамическим соусом и присыпаем пармезаном по желанию.

Приятного аппетита!