Начинки для блинных роллов могут быть самыми разными, но мы остановили свой выбор на рыбных. Рецепты из консервированного тунца и слабосоленого лосося лучше всего подойдут к праздничному столу.

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Если вы не любитель рыбных продуктов, замените эти ингредиенты на бекон, обжаренную курицу или ветчину.

Рулет с красной рыбкой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Шпинат заливаем кипятком, оставляем на одну минуту, сливаем воду и измельчаем блендером. Можно использовать замороженный шпинат, тогда его нужно просто разморозить.
  • Добавляем к нему яйца, соль, половину молока, снова перебиваем блендером. Постепенно всыпаем просеянную муку и перемешиваем миксером или венчиком.
  • Добавляем оставшееся молоко и перемешиваем до однородности. Оставляем на 15 минут.
  • Обжариваем блины на сухой сковороде с обеих сторон до готовности. Даем немного остыть.
  • Нарезаем ломтиками огурец и красную рыбку. На пленку выкладываем блинчик, смазываем сливочным сыром. Далее кладем рыбку и огурец (только не кладите начинку до конца).
  • Формируем рулет и кладем в холодильник на 30 минут.

Приятного аппетита!

Блинные роллы с тунцем

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Соединяем теплое молоко с яйцами и перемешиваем.
  • Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и соль, снова перемешиваем. Вливаем кипяток и растительное масло, замешиваем тесто без комочков. Обжариваем блины с обеих сторон на сухой сковороде до золотого цвета.
  • На блинчик выкладываем сливочный сыр с зеленью, консервированный тунец и нарезанный огурец соломкой. Закручиваем и разрезаем пополам к диагонали.
  • Перед подачей поливаем бальзамическим соусом и присыпаем пармезаном по желанию.

Приятного аппетита!