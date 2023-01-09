Начинки для блинных роллов могут быть самыми разными, но мы остановили свой выбор на рыбных. Рецепты из консервированного тунца и слабосоленого лосося лучше всего подойдут к праздничному столу.
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Если вы не любитель рыбных продуктов, замените эти ингредиенты на бекон, обжаренную курицу или ветчину.
Рулет с красной рыбкой
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Шпинат заливаем кипятком, оставляем на одну минуту, сливаем воду и измельчаем блендером. Можно использовать замороженный шпинат, тогда его нужно просто разморозить.
- Добавляем к нему яйца, соль, половину молока, снова перебиваем блендером. Постепенно всыпаем просеянную муку и перемешиваем миксером или венчиком.
- Добавляем оставшееся молоко и перемешиваем до однородности. Оставляем на 15 минут.
- Обжариваем блины на сухой сковороде с обеих сторон до готовности. Даем немного остыть.
- Нарезаем ломтиками огурец и красную рыбку. На пленку выкладываем блинчик, смазываем сливочным сыром. Далее кладем рыбку и огурец (только не кладите начинку до конца).
- Формируем рулет и кладем в холодильник на 30 минут.
Приятного аппетита!
Блинные роллы с тунцем
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Соединяем теплое молоко с яйцами и перемешиваем.
- Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и соль, снова перемешиваем. Вливаем кипяток и растительное масло, замешиваем тесто без комочков. Обжариваем блины с обеих сторон на сухой сковороде до золотого цвета.
- На блинчик выкладываем сливочный сыр с зеленью, консервированный тунец и нарезанный огурец соломкой. Закручиваем и разрезаем пополам к диагонали.
- Перед подачей поливаем бальзамическим соусом и присыпаем пармезаном по желанию.
Приятного аппетита!