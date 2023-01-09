Начинки для млинцевих ролів можуть бути найрізноманітнішими, але ми зупинили свій вибір на рибних. Рецепти з консервованого тунця та слабосоленого лосося найкраще підійдуть до святкового столу.

Читайте також Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу

Якщо ви не шанувальник рибних продуктів, замініть ці інгредієнти на бекон, обсмажену курку чи шинку.

Рулет з червоною рибкою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Шпинат заливаємо окропом, залишаємо на одну хвилину, зливаємо воду та подрібнюємо блендером. Можна використати заморожений шпинат, тоді його потрібно просто розморозити.
  • Додаємо до нього яйця, сіль, половину молока, знову перебиваємо блендером. Поступово всипаємо просіяне борошно та перемішуємо міксером або вінчиком.
  • Додаємо молоко, що залишилось, та перемішуємо до однорідності. Залишаємо на 15 хвилин.
  • Обсмажуємо млинці на сухій сковорідці з обох сторін до готовності. Даємо трохи охолонути.
  • Нарізаємо скибками огірок та червону рибу. На плівку викладаємо млинець, змащуємо вершковим сиром. Далі викладаємо рибку та огірок (тільки не кладіть начинку до кінця).
  • Формуємо рулет та кладемо у холодильник на 30 хвилин.

Смачного!

Млинцеві роли з тунцем

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • З'єднуємо тепле молоко з яйцями та перемішуємо.
  • Додаємо просіяне борошно, розпушувач та сіль, знову перемішуємо. Вливаємо окріп та рослинну олію, замішуємо тісто без грудочок. Обсмажуємо млинці з обох сторін на сухій сковорідці до золотого кольору.
  • На млинець викладаємо вершковий сир із зеленню, консервований тунець та нарізаний соломкою огірок. Закручуємо та розрізаємо навпіл до діагоналі.
  • Перед подачею поливаємо бальзамічним соусом та присипаємо пармезаном за бажанням.

Смачного!