Начинки для млинцевих ролів можуть бути найрізноманітнішими, але ми зупинили свій вибір на рибних. Рецепти з консервованого тунця та слабосоленого лосося найкраще підійдуть до святкового столу.
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Якщо ви не шанувальник рибних продуктів, замініть ці інгредієнти на бекон, обсмажену курку чи шинку.
Рулет з червоною рибкою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Шпинат заливаємо окропом, залишаємо на одну хвилину, зливаємо воду та подрібнюємо блендером. Можна використати заморожений шпинат, тоді його потрібно просто розморозити.
- Додаємо до нього яйця, сіль, половину молока, знову перебиваємо блендером. Поступово всипаємо просіяне борошно та перемішуємо міксером або вінчиком.
- Додаємо молоко, що залишилось, та перемішуємо до однорідності. Залишаємо на 15 хвилин.
- Обсмажуємо млинці на сухій сковорідці з обох сторін до готовності. Даємо трохи охолонути.
- Нарізаємо скибками огірок та червону рибу. На плівку викладаємо млинець, змащуємо вершковим сиром. Далі викладаємо рибку та огірок (тільки не кладіть начинку до кінця).
- Формуємо рулет та кладемо у холодильник на 30 хвилин.
Смачного!
Млинцеві роли з тунцем
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- З'єднуємо тепле молоко з яйцями та перемішуємо.
- Додаємо просіяне борошно, розпушувач та сіль, знову перемішуємо. Вливаємо окріп та рослинну олію, замішуємо тісто без грудочок. Обсмажуємо млинці з обох сторін на сухій сковорідці до золотого кольору.
- На млинець викладаємо вершковий сир із зеленню, консервований тунець та нарізаний соломкою огірок. Закручуємо та розрізаємо навпіл до діагоналі.
- Перед подачею поливаємо бальзамічним соусом та присипаємо пармезаном за бажанням.
Смачного!