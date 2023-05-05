Маринад не только сокращает время приготовления, но размягчает мясо и раскрывает весь вкус. В этом рецепте нужно использовать всего несколько ингредиентов, поэтому им можно воспользоваться в любом случае.

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Рецепт запеченных крылышек

Время: 45 минут
Порций: 6

Невероятный вкус / Фото unsplash

Приготовление:

  • Крылья разрежьте на две части.
  • Соедините специи, томатную пасту, майонез, соевый соус, соль и сахар.
  • Всё хорошо перемешайте.
  • Залейте крылышки соусом. Каждый кусочек должен быть покрыт маринадом.
  • Накройте блюдо крышкой и поставьте в холодильник минимум на 60 минут.
  • Переложите крылья на противень или гриль.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 30 минут.
  • Подавайте в горячем виде!