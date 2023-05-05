Маринад не только сокращает время приготовления, но размягчает мясо и раскрывает весь вкус. В этом рецепте нужно использовать всего несколько ингредиентов, поэтому им можно воспользоваться в любом случае.

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Рецепт запеченных крылышек

Время: 45 минут

Порций: 6

Невероятный вкус / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 2 килограмма куриных крылышек;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 чайная ложка сахара;

– черный перец и паприка по вкусу.

Приготовление: