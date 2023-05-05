Маринад не только сокращает время приготовления, но размягчает мясо и раскрывает весь вкус. В этом рецепте нужно использовать всего несколько ингредиентов, поэтому им можно воспользоваться в любом случае.
Интересно Сочная кесадилья или рагу: что можно приготовить с сосисками "МИНИ"
Рецепт запеченных крылышек
Время: 45 минут
Порций: 6
Невероятный вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Крылья разрежьте на две части.
- Соедините специи, томатную пасту, майонез, соевый соус, соль и сахар.
- Всё хорошо перемешайте.
- Залейте крылышки соусом. Каждый кусочек должен быть покрыт маринадом.
- Накройте блюдо крышкой и поставьте в холодильник минимум на 60 минут.
- Переложите крылья на противень или гриль.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 30 минут.
- Подавайте в горячем виде!