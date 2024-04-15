Это будет очень вкусно: как сделать мокрый маринад для мяса
15 апреля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:food.obozrevatel
Мясные блюда являются украшением пасхального стола. Чтобы они были особенно аппетитными, их нужно правильно замариновать.
Копченое мясо – это настоящая звезда пасхального (да и не только) застолья. Его можно потреблять как в горячем, так и холодном виде, что добавляет этому блюду универсальности.
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Правильный маринад – это половина успеха блюда. Попробуйте этот вариант, и вам точно захочется готовить копченое мясо чаще.
Рецепт мокрого маринада для мяса
Время: 20 минут
Порций: 2 – 3 килограмма мяса
Ингредиенты:
– 3,5 литра воды;
– 280 грамм соли;
– по 5 грамм тмина, розмарина и молотого чили;
– 10 грамм черного молотого перца;
– 5 листьев лаврового листа.
Приготовление:
- Мясо кладем в глубокую посуду и наливаем воду так, чтобы она ее полностью покрыла. Достаем мясо и смотрим, сколько нужно было воды.
- Сливаем воду и набираем то же количество свежей. В воду насыпаем специи и лавровый лист.
- Кладем мясо в маринад. Он должен все полностью покрывать.
накрываем посуду крышкой и ставим на нее пресс.
- Миску с мясом обматываем пищевой пленкой. Оставляем мариноваться на 3 дня.
- После маринования мясо нужно промыть под проточной водой, чтобы смыть с него лишнюю соль. После этого можно переходить к копчению мяса.
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