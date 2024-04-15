Это будет очень вкусно: как сделать мокрый маринад для мяса

Мясные блюда являются украшением пасхального стола. Чтобы они были особенно аппетитными, их нужно правильно замариновать.

Копченое мясо – это настоящая звезда пасхального (да и не только) застолья. Его можно потреблять как в горячем, так и холодном виде, что добавляет этому блюду универсальности.

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Правильный маринад – это половина успеха блюда. Попробуйте этот вариант, и вам точно захочется готовить копченое мясо чаще.

Рецепт мокрого маринада для мяса

Время: 20 минут

Порций: 2 – 3 килограмма мяса

Ингредиенты:

– 3,5 литра воды;

– 280 грамм соли;

– по 5 грамм тмина, розмарина и молотого чили;

– 10 грамм черного молотого перца;

– 5 листьев лаврового листа.

Приготовление:

Мясо кладем в глубокую посуду и наливаем воду так, чтобы она ее полностью покрыла. Достаем мясо и смотрим, сколько нужно было воды. Сливаем воду и набираем то же количество свежей. В воду насыпаем специи и лавровый лист. Кладем мясо в маринад. Он должен все полностью покрывать.

накрываем посуду крышкой и ставим на нее пресс. Миску с мясом обматываем пищевой пленкой. Оставляем мариноваться на 3 дня. После маринования мясо нужно промыть под проточной водой, чтобы смыть с него лишнюю соль. После этого можно переходить к копчению мяса.

Приятного аппетита!