Копченое мясо – это настоящая звезда пасхального (да и не только) застолья. Его можно потреблять как в горячем, так и холодном виде, что добавляет этому блюду универсальности.
Читайте также Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Правильный маринад – это половина успеха блюда. Попробуйте этот вариант, и вам точно захочется готовить копченое мясо чаще.
Рецепт мокрого маринада для мяса
Время: 20 минут
Порций: 2 – 3 килограмма мяса
Приготовление:
- Мясо кладем в глубокую посуду и наливаем воду так, чтобы она ее полностью покрыла. Достаем мясо и смотрим, сколько нужно было воды.
- Сливаем воду и набираем то же количество свежей. В воду насыпаем специи и лавровый лист.
- Кладем мясо в маринад. Он должен все полностью покрывать.
накрываем посуду крышкой и ставим на нее пресс.
- Миску с мясом обматываем пищевой пленкой. Оставляем мариноваться на 3 дня.
- После маринования мясо нужно промыть под проточной водой, чтобы смыть с него лишнюю соль. После этого можно переходить к копчению мяса.
Приятного аппетита!