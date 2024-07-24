Эти огурчики станут прекрасным решением для салатов и супов. Нужно совсем немного усилий, чтобы зимой у вас был вкусный и оригинальный ингредиент.

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Рецепт маринованных огурцов на зиму

Время: 1 час

Порций: 4 банки

Ингредиенты:

– нарезанные кубиками огурцы (из расчета на указанный объем);

– 70 грамм соли;

– 50 грамм сахара;

– 70 миллилитров уксуса;

– чеснок;

– черный и душистый перец;

– лавровый лист;

– листья хрена.

Приготовление:

Листья хрена и укроп раскладываем на дно банок. Добавляем по половине зубчика чеснока. Также кладем в банки по лавровому листку и по 5 горошинок черного и душистого перца. Выкладываем в банки огурцы, хорошо их утрамбовываем. Заливаем банки укропом, накрываем стерилизованными крышками и оставляем на 20 минут. Выливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и соль из расчета указанных порций на литр жидкости. Доводим рассол до кипения, добавляем уксус. Разливаем рассол по банкам, плотно закрываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Приятного аппетита!

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