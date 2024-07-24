Эти огурчики станут прекрасным решением для салатов и супов. Нужно совсем немного усилий, чтобы зимой у вас был вкусный и оригинальный ингредиент.
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Рецепт маринованных огурцов на зиму
Время: 1 час
Порций: 4 банки
Приготовление:
- Листья хрена и укроп раскладываем на дно банок. Добавляем по половине зубчика чеснока.
- Также кладем в банки по лавровому листку и по 5 горошинок черного и душистого перца.
- Выкладываем в банки огурцы, хорошо их утрамбовываем.
- Заливаем банки укропом, накрываем стерилизованными крышками и оставляем на 20 минут.
- Выливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и соль из расчета указанных порций на литр жидкости.
- Доводим рассол до кипения, добавляем уксус.
- Разливаем рассол по банкам, плотно закрываем, переворачиваем и укутываем до остывания.
Приятного аппетита!