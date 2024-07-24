Ці огірочки стануть прекрасним рішенням для салатів та супів. Потрібно зовсім трішки зусиль, аби взимку у вас був смачний та оригінальний інгредієнт.

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Рецепт маринованих огірків на зиму

Час: 1 година

Порцій: 4 банки

Приготування:

  1. Листя хрону та кріп розкладаємо на дно банок. Додаємо по половині зубчика часнику.
  2. Також кладемо в банки по лавровому листку та по 5 горошинок чорного та духмяного перцю.
  3. Викладаємо в банки огірки, добре їх утрамбовуємо.
  4. Заливаємо банки кропом, накриваємо стерилізованими кришками та залишаємо на 20 хвилин.
  5. Виливаємо воду у каструлю, додаємо цукор та сіль з розрахунку зазначених порцій на літр рідини.
  6. Доводимо розсіл до кипіння, додаємо оцет.
  7. Розливаємо розсіл по банках, щільно закриваємо, перевертаємо та укутуємо до охолодження.

Смачного!