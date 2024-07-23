Такое гуакамоле из горошка очень вкусно есть с черным хлебом. Если любите острое, можете добавить к нему еще немного красного перца.

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Намазка из молодого горошка

  • Время: 15 минут
  • Порций: 8

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Приготовление:

  1. Молодой горошек почистьте. Добавьте к нему чеснок, лук и петрушку. Взбейте блендером до сочетания.
  2. К гороховому пюре добавьте лимонный сок и оливковое масло. Посолите, поперчите по вкусу и полейте соевым соусом.
  3. Помидор мелко нарежьте и добавьте к горошку. Перемешайте все до сочетания.