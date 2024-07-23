Такое гуакамоле из горошка очень вкусно есть с черным хлебом. Если любите острое, можете добавить к нему еще немного красного перца.

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Намазка из молодого горошка

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов молодого горошка;

– 1 лук;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 2 – 3 столовые ложки соевого соуса;

– 2 – 3 стебелька петрушки;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль, перец по вкусу;

– 2 помидора.

Смотрите, как приготовить намазку из зеленого горошка: видео

Приготовление:

Молодой горошек почистьте. Добавьте к нему чеснок, лук и петрушку. Взбейте блендером до сочетания. К гороховому пюре добавьте лимонный сок и оливковое масло. Посолите, поперчите по вкусу и полейте соевым соусом. Помидор мелко нарежьте и добавьте к горошку. Перемешайте все до сочетания.

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