Такое гуакамоле из горошка очень вкусно есть с черным хлебом. Если любите острое, можете добавить к нему еще немного красного перца.
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Намазка из молодого горошка
- Время: 15 минут
- Порций: 8
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Приготовление:
- Молодой горошек почистьте. Добавьте к нему чеснок, лук и петрушку. Взбейте блендером до сочетания.
- К гороховому пюре добавьте лимонный сок и оливковое масло. Посолите, поперчите по вкусу и полейте соевым соусом.
- Помидор мелко нарежьте и добавьте к горошку. Перемешайте все до сочетания.