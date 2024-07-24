Идеальное решение для салатов: что делать с переросшими огурцами

24 июля 2024, 11:42
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Источник:

smachnenke

Обычно мы закручиваем на зиму меньшие хрустящие огурчики. Но если у вас есть крупные овощи – не беда, есть отличное решение и для них.

Эти огурчики станут прекрасным решением для салатов и супов. Нужно совсем немного усилий, чтобы зимой у вас был вкусный и оригинальный ингредиент.

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Рецепт маринованных огурцов на зиму

Время: 1 час

Порций: 4 банки

Ингредиенты:
– нарезанные кубиками огурцы (из расчета на указанный объем);
– 70 грамм соли;
– 50 грамм сахара;
– 70 миллилитров уксуса;
– чеснок;
– черный и душистый перец;
– лавровый лист;
– листья хрена.

Приготовление:

  1. Листья хрена и укроп раскладываем на дно банок. Добавляем по половине зубчика чеснока.
  2. Также кладем в банки по лавровому листку и по 5 горошинок черного и душистого перца.
  3. Выкладываем в банки огурцы, хорошо их утрамбовываем.
  4. Заливаем банки укропом, накрываем стерилизованными крышками и оставляем на 20 минут.
  5. Выливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и соль из расчета указанных порций на литр жидкости.
  6. Доводим рассол до кипения, добавляем уксус.
  7. Разливаем рассол по банкам, плотно закрываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська