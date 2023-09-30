Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.
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Рецепт маринованного сала от воина ВСУ
Приготовление:
- Выбранный кусок салата разрежьте вдоль, но от кожуры не отделяйте.
- Чеснок очистите и раздавите в чеснокадателях.
- Соедините специи, соль, чеснок и соевый соус и тщательно перемешайте.
- Полученной смесью натрите сало.
- На доску высыпьте сухие травы и обваляйте в них сало.
- Заверните ароматное сало в пергаментную бумагу и оставьте на несколько часов.