Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.

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Рецепт маринованого сала від воїна ЗСУ

Приготування:

  • Обраний шматок салат розріжте вздовж, але від шкірки не відокремлюйте.
  • Часник очистіть та роздавіть у часникодавці.
  • З'єднайте спеції, сіль, часник та соєвий соус та ретельно перемішайте.
  • Отриманою сумішшю натріть сало.
  • На дошку висипте сухі трави і обваляйте в них сало.
  • Загорніть ароматне сало у пергаментний папір та залиште на кілька годин.