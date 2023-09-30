Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.
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Рецепт маринованого сала від воїна ЗСУ
Приготування:
- Обраний шматок салат розріжте вздовж, але від шкірки не відокремлюйте.
- Часник очистіть та роздавіть у часникодавці.
- З'єднайте спеції, сіль, часник та соєвий соус та ретельно перемішайте.
- Отриманою сумішшю натріть сало.
- На дошку висипте сухі трави і обваляйте в них сало.
- Загорніть ароматне сало у пергаментний папір та залиште на кілька годин.