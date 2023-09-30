Как приготовить маринованное сало: рецепт защитника с фронта
30 сентября 2023, 23:28Читати новину українською
Источник:тікток ruslan_moktytskyi
Маринованное сало – всегда уместна закуска на наших столах. Его рецептов просто множество, но стоит обратить внимание на тот, которым пользуются наши героические защитники.
Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.
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Рецепт маринованного сала от воина ВСУ
Ингредиенты:
– 1 лоскуток сала;
– лавровый лист по вкусу;
– кориандр по вкусу;
– паприка по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 1 головка чеснока;
– соевый соус по вкусу;
– смесь сухих трав.
Приготовление:
- Выбранный кусок салата разрежьте вдоль, но от кожуры не отделяйте.
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Чеснок очистите и раздавите в чеснокадателях.
- Соедините специи, соль, чеснок и соевый соус и тщательно перемешайте.
- Полученной смесью натрите сало.
- На доску высыпьте сухие травы и обваляйте в них сало.
- Заверните ароматное сало в пергаментную бумагу и оставьте на несколько часов.