Как приготовить маринованное сало: рецепт защитника с фронта

Маринованное сало – всегда уместна закуска на наших столах. Его рецептов просто множество, но стоит обратить внимание на тот, которым пользуются наши героические защитники.

Наші захисники вміють творити справжні дива не лише у боротьбі з російськими окупантами, а й на кухні. Один з воїнів ЗСУ поділився рецептом маринованого сала, відтворити який зможе навіть повний новачок. Втім, не варто рано робити висновки – смак страви вас точно вразить.

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Рецепт маринованного сала от воина ВСУ

Ингредиенты:

– 1 лоскуток сала;

– лавровый лист по вкусу;

– кориандр по вкусу;

– паприка по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– 1 головка чеснока;

– соевый соус по вкусу;

– смесь сухих трав.

Приготовление: