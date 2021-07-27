Летом хочется порадовать себя и родных чем-то особенным. Сочетание классических оладий и манго – прекрасный способ удивить домашних!
Интересно Как в Украине производят качественную курятину и при этом заботятся об окружающей среде
Оладьи с манго
Время: 15 минут
Порций: 2
Невероятный завтрак / Фото Hint of Healthy
Приготовление:
- Соедините куриное яйцо с сахаром и сметаной и хорошо взбейте. Затем добавьте пшеничную муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Хорошо взбейте тесто венчиком. Полученное тесто должно быть средней густоты.
- В тесто добавьте мякоть манго, нарезанный небольшими кусками.
- Хорошо разогрейте в сковороде подсолнечное масло. Столовой ложкой выложите тесто на сковороду, сформировав оладьи одинакового размера. Сочный блинчик необходимо жарить по 2 минуты с каждой стороны.
- Подавайте только в горячем виде с добавлением сметаны.