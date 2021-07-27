Улітку хочеться потішити себе та рідних чимось особливим. Поєднання класичних оладок та манго – чудовий спосіб здивувати домашніх!
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Оладки з манго
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Неймовірний сніданок / Фото Hint of Healthy
Приготування:
- З'єднайте куряче яйце з цукром та сметаною та добре збийте. Потім додайте пшеничну муку, ванільний цукор і розпушувач. Добре збийте тісто вінчиком. Отримане тісто має бути середньої густоти.
- У тісто додайте м'якуш манго, нарізаний невеликими шматками.
- Добре розігрійте у сковороді соняшникову олію. Столовою ложкою викладіть тісто на пательню, сформувавши оладки однакового розміру. Соковитий смаколик необхідно жарити по 2 хвилини з кожної сторони.
- Подавайте тільки у гарячому вигляді із додаванням сметани.