Замечательный завтрак: сладкие и сочные оладьи с манго

27 июля 2021 , 22:05
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Источник:

Hint of Healthy

Яркий, экзотический завтрак – именно то, что нужно для летнего утра. Оладьи из манго – это сочно и очень вкусно!

Летом хочется порадовать себя и родных чем-то особенным. Сочетание классических оладий и манго – прекрасный способ удивить домашних!

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Оладьи с манго

Время: 15 минут
Порций: 2

Невероятный завтрак / Фото Hint of Healthy

Ингредиенты:
  • 1 куриное яйцо;
  • 1/2 стакана сахара;
  • 1/2 столовой ложки сметаны;
  • 300 граммов пшеничной муки;
  • 1 столовая ложка разрыхлителя;
  • 1 чайная ложка ванильного сахара;
  • 100 граммов манго;
  • 50 миллилитров подсолнечного масла.

Приготовление:

  1. Соедините куриное яйцо с сахаром и сметаной и хорошо взбейте. Затем добавьте пшеничную муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Хорошо взбейте тесто венчиком. Полученное тесто должно быть средней густоты.
  2. В тесто добавьте мякоть манго, нарезанный небольшими кусками.
  3. Хорошо разогрейте в сковороде подсолнечное масло. Столовой ложкой выложите тесто на сковороду, сформировав оладьи одинакового размера. Сочный блинчик необходимо жарить по 2 минуты с каждой стороны.
  4. Подавайте только в горячем виде с добавлением сметаны.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська