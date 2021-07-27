Замечательный завтрак: сладкие и сочные оладьи с манго
27 июля 2021 , 22:05Читати новину українською
Источник:Hint of Healthy
Яркий, экзотический завтрак – именно то, что нужно для летнего утра. Оладьи из манго – это сочно и очень вкусно!
Летом хочется порадовать себя и родных чем-то особенным. Сочетание классических оладий и манго – прекрасный способ удивить домашних!
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Оладьи с манго
Время: 15 минут
Порций: 2
- 1 куриное яйцо;
- 1/2 стакана сахара;
- 1/2 столовой ложки сметаны;
- 300 граммов пшеничной муки;
- 1 столовая ложка разрыхлителя;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 100 граммов манго;
- 50 миллилитров подсолнечного масла.
Приготовление:
- Соедините куриное яйцо с сахаром и сметаной и хорошо взбейте. Затем добавьте пшеничную муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Хорошо взбейте тесто венчиком. Полученное тесто должно быть средней густоты.
- В тесто добавьте мякоть манго, нарезанный небольшими кусками.
- Хорошо разогрейте в сковороде подсолнечное масло. Столовой ложкой выложите тесто на сковороду, сформировав оладьи одинакового размера. Сочный блинчик необходимо жарить по 2 минуты с каждой стороны.
- Подавайте только в горячем виде с добавлением сметаны.