Какие овощи не стоит замораживать на зиму – перечень, который убережет от ошибок
Обычно чтобы зимой смаковать овощами, мы делаем заготовки: консервируем, или замораживаем их в целом или порезанном виде. Однако не все овощи можно сохранить в замороженном виде. О них мы сегодня и расскажем.
Среди самых популярных овощей для замораживания на зиму мы используем морковь, цветную капусту, брокколи, шпинат, зеленый горошек, сладкий перец, сахарную кукурузу. Но есть и перечень тех, кто не подлежит такому методу хранения. 24 канал рассказывает о них дальше в материале.
Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша
Итак, процесс заморозки плохо влияет на овощи с большим содержанием воды внутри – это огурцы. Во время заморозки вода кристаллизуется, меняется его структура, а после размораживания овощ становится мягким и непригодным к употреблению.
Также заморозке не подлежат такие овощи, как редис, репа, картофель, лук и чеснок. Они теряют свою текстуру и становятся неприятными по вкусу после замораживания.
Овощной микс для замораживания / Фото southern living
А вот чтобы действительно насладиться вкусами лета зимой, создавайте овощные миксы, сочетайте смеси или раскладывайте все в отдельные пакеты с застежками. Также можно использовать специальные контейнеры для морозильных камер, которые герметично закрываются и не пропускают воздух внутрь посуды.
Если у вас есть вакууматор – используйте его или порционно формировать овощные смеси, нарезанные кусочки или целые овощи.
Популярные овощные комбинации для замораживания на зиму
- кукуруза, горошек, стручковая фасоль, перец, морковь;
- шпинат, кукуруза;
- кукуруза, горошек, перец, брокколи;
- брокколи, стручковая фасоль, цветная капуста, морковь;
- кабачки, баклажаны, перец, горошек.