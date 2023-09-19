Бабагануш – традиционное блюдо Восточной кухни. Ее часто можно встретить в турецкой, израильской или других кухнях. Это популярная закуска из печеного баклажана с сочетанием кунжутной пасты – тахини.

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Подавайте бабагануш раз с хрустящими гренками, лавашем или лафой. Такую закуску легко приготовить, а смаковать будут с упоением и обязательно с добавкой.

Рецепт багануша из баклажанов

Время: 80 минут

80 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 1 чайная ложка тахини;

– сок лимона;

– 2 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло;

– кинза или петрушка (по желанию).

Приготовление:

Запекаем баклажаны в разогретой духовке до 220 градусов до готовности.

Накрываем их, чтобы они запарились и легче отходила кожура.

Добавляем к баклажанам все специи и немного масла и смешиваем блендером до однородной консистенции. Также можно просто перемешать или не перебивать в состояние пюре – по желанию.

Выкладываем бабагануш в тарелку, поливаем немного маслом и украшаем мелко нарезанной зеленью кинзы или петрушки.

Приятного аппетита!

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