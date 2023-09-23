Які овочі не варто заморожувати на зиму – перелік, який вбереже від помилок

Зазвичай, аби взимку смакувати овочами, ми робимо заготовки: консервуємо, або заморожуємо їх в цілому чи порізаному вигляді. Проте не всі овочі можна зберегти у замороженому вигляді. Про них ми сьогодні і розповімо.

Серед найпопулярніших овочів для заморожування на зиму, ми використовуємо моркву, цвітну капусту, броколі, шпинат, зелений горошок, солодкий перець, цукрову кукурудзу. Але є й перелік тих, які не підлягають таку методу зберігання. 24 канал розповідає про них далі у матеріалі.

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Отож, процес замороження погано впливає на овочі з великим вмістом води всередині – це огірки. Під час замороження вода кристалізується, змінюється його структура, а після розмороження овоч стає м'яким та непридатним до споживання.

Також замороженню не підлягають такі овочі, як редиска, ріпа, картопля, цибуля та часник. Вони втрачають свою текстуру та стають неприємними на смак після заморожування.



Овочевий мікс для заморожування / Фото southern living

А от, щоб дійсно насолодитися смаками літа взимку, створюйте овочеві мікси, поєднуйте суміші або розкладайте все в окремі пакети із застібками. Також можна використовувати спеціальні контейнери для морозильних камер, які герметично закриваються та не пропускають повітря в середину посуду.

Якщо у вас є вакууматор – використовуйте його, або порційно формувати овочеві суміші, нарізані шматочки або цілі овочі.

Популярні овочеві комбінації для заморожування на зиму

кукурудза, горошок, стручкова квасоля, перець, морква;

шпинат, кукурудза;

кукурудза, горошок, перець, броколі;

броколі, стручкова квасоля, цвітна капуста, морква;

кабачки, баклажани, перець, горошок.

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