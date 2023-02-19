Можно ли замораживать хлеб: однозначный ответ

Иногда случается, что хлеба дома слишком много, поэтому хочется найти способ как можно дольше его хранить. Подходит ли для этой цели заморозка – читайте в материале.

Заморозка – один из наиболее распространенных способов хранения продуктов. Оказывается, таким образом можно хранить даже хлеб, но делать это нужно правильно.

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Как правильно замораживать хлеб

Следует помнить, что замораживать можно только свежий хлеб, ведь способ хранения не вернет ему утраченные вкусовые качества. Если вы заморозите хлеб не первой свежести – такой же продукт получите "на выходе".

Свежесть хлеба можно хранить очень долго / Фото Pexels

Лучше всего – заморозить только что приобретенный хлеб. Впрочем, если он еще теплый, то необходимо подождать, пока он полностью остынет, иначе буханка размокнет.

Замораживать хлеб нужно в пакетах из фольги, так мы максимально сохраним его вкус и вид. Также не забудьте о стикере с датой, ведь хранить хлеб в морозилке дольше 3 месяцев нецелесообразно, а хлеб на закваске – более 4 недель.

Размораживать хлеб нужно постепенно, оставив ночь в холодильнике. Затем следует дать ему постоять при комнатной температуре, чтобы лишняя влага улетучилась. Можно воспользоваться духовкой, для этого нужно разогреть ее до 175 градусов и выпекать хлеб 10 – 15 минут.

Размораживать хлеб в микроволновке можно, но не рекомендуется, ведь нет гарантии, что он не размокнет.