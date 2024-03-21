Ваши гости будут в восторге: готовим идеальную закуску к вину для вечерних посиделок

Каждый гурман знает, что сыр прекрасно подходит к вину. Советуем его запечь, ведь так будет еще вкуснее.

В этом рецепте используются бри и камамбер. Многие украинцы и не только называют их своими любимыми.

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Запеченный камамбер

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

– сыр камамбер или бри;– тесто слоеное бездрожжевое;– 150 граммов хамона или прошутто;– 1 зубчик чеснока;– базилик, оливковое масло, соль, перец, цедра лайма по вкусу;– 1 яйцо.

Приготовление:

Раскатайте пласт слоеного теста так, чтобы в него можно было завернуть головку камамбера или бри. Нарежьте чеснок и разложите кусочки на сыре. То же самое сделайте с листочками базилика. Застелите тесто хамоном. Посередине положите сыр и полейте его оливковым маслом. Сверху натрите цедру и добавьте специи. Заверните сыр сначала в хамон, а затем – в тесто. На еще одном листе теста сделайте рядами красивые продольные прорези. Положите сверху и хорошо заверните. Смажьте сверху яйцом и отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.