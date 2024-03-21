Ваши гости будут в восторге: готовим идеальную закуску к вину для вечерних посиделок
21 марта 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:pava_vb
Каждый гурман знает, что сыр прекрасно подходит к вину. Советуем его запечь, ведь так будет еще вкуснее.
В этом рецепте используются бри и камамбер. Многие украинцы и не только называют их своими любимыми.
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Запеченный камамбер
- Время: 35 минут
- Порций: 2
– сыр камамбер или бри;
– тесто слоеное бездрожжевое;
– 150 граммов хамона или прошутто;
– 1 зубчик чеснока;
– базилик, оливковое масло, соль, перец, цедра лайма по вкусу;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Раскатайте пласт слоеного теста так, чтобы в него можно было завернуть головку камамбера или бри.
- Нарежьте чеснок и разложите кусочки на сыре. То же самое сделайте с листочками базилика.
- Застелите тесто хамоном. Посередине положите сыр и полейте его оливковым маслом. Сверху натрите цедру и добавьте специи.
- Заверните сыр сначала в хамон, а затем – в тесто.
- На еще одном листе теста сделайте рядами красивые продольные прорези. Положите сверху и хорошо заверните.
- Смажьте сверху яйцом и отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.