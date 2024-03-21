У цьому рецепті використовуються брі та камамбер. Багато українців і не тільки називають їх своїми улюбленими.

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Запечений камамбер

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Розкачайте пласт листкового тіста так, щоб в нього можна було загорнути головку камамберу чи брі.
  2. Наріжте часник та розкладіть шматочки на сирі. Те ж саме зробіть з листочками базиліка.
  3. Застеліть тісто хамоном. Посередині покладіть сир та полийте його оливковою олією. Зверху натріть цедру та додайте спеції.
  4. Загорніть сир спершу в хамон, а потім – у тісто.
  5. На ще одному листку тіста зробіть рядами гарні повздовжні прорізи. Покладіть зверху та гарно загорніть.
  6. Змажте зверху яйцем та відправте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.