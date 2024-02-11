Дешевле лосося, но вкусом не уступит: особый рецепт хека
Источник:Господынька
Хек – это отличная опция, когда хочется насладиться рыбкой и не тратить много денег. Если его правильно приготовить, то он будет на вкус не хуже лосося.
Хек может похвастаться не только отборным вкусом, но и большим количеством полезных микроэлементов. Готовить его несложно, а если все сделать правильно – он даже сможет посоревноваться с лососем.
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Рецепт запеченного хека
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,6 килограмма хека;
– 2 лука;
– пол чайной ложки соли;
– 100 грамм муки;
– 1 чайная ложка приправы для рыбы;
– 100 грамм панировочных сухарей;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка зернистой горчицы;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 3 яйца.
Приготовление:
- Рыбу чистим, удаляем внутренности, убираем плавники и режем на кусочки. Перекладываем в форму, посыпаем солью, приправой, сухим чесноком и паприкой.
- Поливаем рыбу маслом. Тщательно втираем специи и оставляем на 30 минут.
- Беремся за кляр. Соединяем яйца с майонезом, добавляем зернистую горчицу. Муку и панировочные сухари смешиваем отдельно.
- Застилаем противень пергаментом, смазываем его маслом. Замаринованную рыбу обваливаем в сухарях с мукой, а затем – в яичной смеси. Выкладываем рыбу на противень.
- Еще один кусок пергамента смачиваем в воде и накрываем им рыбу.
- Запекаем при 180 градусах примерно 30 минут.
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