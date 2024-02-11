Хек може похизуватися не лише відбірним смаком, а й великою кількістю корисних мікроелементів. Готувати його нескладно, а якщо все зробити правильно – він навіть зможе позмагатися із лососем.
Цікаво Ви закохаєтеся в них з першого шматочка: ситні книдлі з м'ясом – рецепт із Закарпаття
Рецепт запеченого хека
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Приготування:
- Рибу чистимо, видаляємо нутрощі, прибираємо плавці та ріжемо на шматочки. Перекладаємо у форму, посипаємо сіллю, приправою, сухим часником та паприкою.
- Поливаємо рибу олією. Ретельно втираємо спеції та залишаємо на 30 хвилин.
- Беремося за кляр. З'єднуємо яйця з майонезом, додаємо зернисту гірчицю. Борошно та панірувальні сухарі змішуємо окремо.
- Застеляємо деко пергаментом, змащуємо його олією. Замариновану рибу обвалюємо в сухарях з мукою, а потім – у яєчній суміші. Викладаємо рибу на деко.
- Ще один шматок пергаменту змочуємо у воді та накриваємо ним рибу.
- Запікаємо при 180 градусах приблизно 30 хвилин.
Смачного!