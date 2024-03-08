Шедевр на тарелке: как приготовить красную рыбу: как приготовить красную рыбу
8 марта 2024, 18:19Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Красная рыба – очень вкусный и изысканный продукт. Следует точно знать, как лучше всего ее приготовить, чтобы не испортить ее особый вкус.
Существует неописуемое количество рецептов с красной рыбой. Однако самый простой способ, который требует дополнительных усилий – это запекание. Есть несколько секретов, которые помогут приготовить аппетитное и питательное блюдо.
Интересно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Рецепт красной рыбы в духовке
- Время: 2
- Порций: 35 минут
Просто невероятная вкуснятина / Фото fajne gotowanieИнгредиенты:
– 400 грамм лосося (или другой красной рыбы);
– 2 зубчика чеснока;
– сок из половины лимона;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– сушеный тимьян, соль, перец по вкусу. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, сушеный тимьян, соль и перец.
- Выложите лосось в контейнер.
- Залейте готовым маринадом и оставьте рыбу минимум на 30 минут в холодильнике.
- Достаньте рыбу из маринада и выложите на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Запекайте блюдо в разогретой духовке примерно 12 – 15 минут.