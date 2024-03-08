Существует неописуемое количество рецептов с красной рыбой. Однако самый простой способ, который требует дополнительных усилий – это запекание. Есть несколько секретов, которые помогут приготовить аппетитное и питательное блюдо.

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Рецепт красной рыбы в духовке

  • Время: 2
  • Порций: 35 минут

Как запечь красную рыбу

Просто невероятная вкуснятина / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, сушеный тимьян, соль и перец.
  2. Выложите лосось в контейнер.
  3. Залейте готовым маринадом и оставьте рыбу минимум на 30 минут в холодильнике.
  4. Достаньте рыбу из маринада и выложите на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  5. Запекайте блюдо в разогретой духовке примерно 12 – 15 минут.