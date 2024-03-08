Існує невимовна кількість рецептів з червоною рибою. Проте найпростіший спосіб, який потребує додаткових зусиль – це запікання. Є кілька секретів, які допоможуть приготувати апетитну та поживну страву.

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Рецепт червоної риби у духовці

  • Час: 2
  • Порцій: 35 хвилин

Як запекти червону рибу

Просто неймовірна смакота / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, сік лимону, подрібнений часник, сушений чебрець, сіль і перець.
  2. Викладіть лосось у контейнер.
  3. Залийте готовим маринадом і залишіть рибу мінімум на 30 хвилин в холодильнику.
  4. Дістаньте рибу з маринаду і викладіть на деко, застелене папером для випікання.
  5. Запікайте страву в розігрітій духовці приблизно 12 – 15 хвилин.