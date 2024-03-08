Існує невимовна кількість рецептів з червоною рибою. Проте найпростіший спосіб, який потребує додаткових зусиль – це запікання. Є кілька секретів, які допоможуть приготувати апетитну та поживну страву.
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Рецепт червоної риби у духовці
- Час: 2
- Порцій: 35 хвилин
Просто неймовірна смакота / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- У невеликій мисці змішайте оливкову олію, сік лимону, подрібнений часник, сушений чебрець, сіль і перець.
- Викладіть лосось у контейнер.
- Залийте готовим маринадом і залишіть рибу мінімум на 30 хвилин в холодильнику.
- Дістаньте рибу з маринаду і викладіть на деко, застелене папером для випікання.
- Запікайте страву в розігрітій духовці приблизно 12 – 15 хвилин.