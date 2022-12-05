Нежная курочка – это блюдо, которое одинаково уместно как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Дополнить его может любой гарнир. Не обязательно даже готовить свежий, ведь с сочным мясом будет смаковать и то, что уже есть в холодильнике.
Кстати Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
Рецепт курицы карри с грибами
Время: 1 час 20 минут
Порций: 4
Блюдо, которое всегда уместно / Фото Pexels
Ингредиенты:
- курочка весом около килограмма;
- 2 – 3 зубчика чеснока;
- 400 грамм шампиньонов;
- 1 лимон;
- 1,5 столовой ложки карри;
- 2 столовых ложки масла;
- щепотка соли и черного перца.
Приготовление:
- Курочку моем, сушим, натираем солью, перцем и карри.
- Кладем в форму для запекания, поливаем растительным маслом и 5 столовыми ложками воды.
- Добавьте порезанный лимон и чеснок.
- Выпекайте час при 180 градусах.
- Затем добавьте разрезанные пополам грибы и запекайте еще 15 минут.
Для того, чтобы кожица курочки выглядела как на картинке, воспользуйтесь этими советами.