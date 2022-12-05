Ніжна курочка – це страва, яка однаково доречна як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Доповнити її може будь-який гарнір. Не обов'язково навіть готувати свіжий, адже з соковитим м'ясом смакуватиме й те, що вже є у холодильнику.

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Рецепт курочки каррі з грибами

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Страва, яка завжди доречна / Фото Pexels

Інгредієнти:

курочка вагою близько кілограма;

2 – 3 зубчики часнику;

400 грамів печериць;

1 лимон;

1,5 столової ложки каррі;

2 столові ложки олії;

дрібка солі та чорного перцю.

Приготування:

Курочку миємо, сушимо, натираємо сіллю, перцем та каррі. Кладемо у форму для запікання, поливаємо олією та 5 столовими ложками води. Додайте порізаний лимон та часник. Випікайте годину при 180 градусах. Потім додайте розрізані навпіл гриби та запікайте ще 15 хвилин.

Для того, щоб шкірочка курочки виглядала неначе на картинці, скористайтеся ось цими порадами.