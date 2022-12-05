Ніжна курочка – це страва, яка однаково доречна як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Доповнити її може будь-який гарнір. Не обов'язково навіть готувати свіжий, адже з соковитим м'ясом смакуватиме й те, що вже є у холодильнику.
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Рецепт курочки каррі з грибами
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4
Страва, яка завжди доречна / Фото Pexels
Інгредієнти:
- курочка вагою близько кілограма;
- 2 – 3 зубчики часнику;
- 400 грамів печериць;
- 1 лимон;
- 1,5 столової ложки каррі;
- 2 столові ложки олії;
- дрібка солі та чорного перцю.
Приготування:
- Курочку миємо, сушимо, натираємо сіллю, перцем та каррі.
- Кладемо у форму для запікання, поливаємо олією та 5 столовими ложками води.
- Додайте порізаний лимон та часник.
- Випікайте годину при 180 градусах.
- Потім додайте розрізані навпіл гриби та запікайте ще 15 хвилин.
Для того, щоб шкірочка курочки виглядала неначе на картинці, скористайтеся ось цими порадами.