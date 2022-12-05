Вся семья будет в восторге: запекаем курочку карри с грибами

Сочная курочка с хрустящей кожурой – это прекрасный вариант для любой трапезы. Дополнить ее вкус можно любыми ингредиентами, особенно она будет смаковать с грибами.

Нежная курочка – это блюдо, которое одинаково уместно как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Дополнить его может любой гарнир. Не обязательно даже готовить свежий, ведь с сочным мясом будет смаковать и то, что уже есть в холодильнике.

Кстати Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке

Рецепт курицы карри с грибами

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Блюдо, которое всегда уместно / Фото Pexels

Ингредиенты:

курочка весом около килограмма;

2 – 3 зубчика чеснока;

400 грамм шампиньонов;

1 лимон;

1,5 столовой ложки карри;

2 столовых ложки масла;

щепотка соли и черного перца.

Приготовление:

Курочку моем, сушим, натираем солью, перцем и карри. Кладем в форму для запекания, поливаем растительным маслом и 5 столовыми ложками воды. Добавьте порезанный лимон и чеснок. Выпекайте час при 180 градусах. Затем добавьте разрезанные пополам грибы и запекайте еще 15 минут.

Для того, чтобы кожица курочки выглядела как на картинке, воспользуйтесь этими советами.