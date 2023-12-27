Изысканный вкус праздника: как запечь лосось – секреты французского шефа со звездами Мишлен
27 декабря 2023, 17:40Читати новину українською
Источник:Shuba
Запеченный лосось – простое и одновременно праздничное блюдо. Оно выйдет на новый уровень, если вы воспользуетесь рецептом легендарного французского шеф-повара Доминик Крен.
Доминик Крен открыла ресторан Atelier Crenn, который был отмечен тремя звездами Мишлен. Сейчас она – культовая персона, задающая тренды в гастрономической культуре.
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Как правильно приготовить лосось
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 1 филе лосося;
– морская соль по вкусу;
– 1 столовая ложка несоленого сливочного масла;
– 1 столовая ложка растительного масла из виноградных косточек.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Щедро посолите верхнюю часть лосося морской солью. Разрежьте филе пополам, чтобы обе части поместились в кастрюлю. Оставьте на 30 минут, после чего смойте с лосося соль и обсушите бумажными полотенцами.
- Нагрейте сковороду, подходящую для духовки, на плите. Растопите сливочное и добавьте масло. Положите лосося кожей вниз, если он ее имеет. Дайте поджариться около 3 минут.
- Перенесите сковороду в духовку. Запекайте лосось в течение 3 минут.
- Убавьте температуру духовки до 150 градусов и дайте лососю готовиться еще 10 минут.
- Достаньте сковороду и выложите лосось на тарелку. Подавайте с кусочками лимона.