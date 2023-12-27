Изысканный вкус праздника: как запечь лосось – секреты французского шефа со звездами Мишлен

27 декабря 2023, 17:40
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Источник:

Shuba

Запеченный лосось – простое и одновременно праздничное блюдо. Оно выйдет на новый уровень, если вы воспользуетесь рецептом легендарного французского шеф-повара Доминик Крен.

Доминик Крен открыла ресторан Atelier Crenn, который был отмечен тремя звездами Мишлен. Сейчас она – культовая персона, задающая тренды в гастрономической культуре.

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Как правильно приготовить лосось

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 филе лосося;
– морская соль по вкусу;
– 1 столовая ложка несоленого сливочного масла;
– 1 столовая ложка растительного масла из виноградных косточек.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Щедро посолите верхнюю часть лосося морской солью. Разрежьте филе пополам, чтобы обе части поместились в кастрюлю. Оставьте на 30 минут, после чего смойте с лосося соль и обсушите бумажными полотенцами.
  3. Нагрейте сковороду, подходящую для духовки, на плите. Растопите сливочное и добавьте масло. Положите лосося кожей вниз, если он ее имеет. Дайте поджариться около 3 минут.
  4. Перенесите сковороду в духовку. Запекайте лосось в течение 3 минут.
  5. Убавьте температуру духовки до 150 градусов и дайте лососю готовиться еще 10 минут.
  6. Достаньте сковороду и выложите лосось на тарелку. Подавайте с кусочками лимона.
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Автор: Ольга Котів