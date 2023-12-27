Домінік Кренн відкрила ресторан Atelier Crenn, який був відзначений трьома зірками Мішлен. Нині вона – культова персона, яка задає тренди у гастрономічній культурі.

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Як правильно приготувати лосось

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Щедро посоліть верхню частину лосося морською сіллю. Розріжте філе навпіл, щоб обидві частини помістилися в каструлю. Залиште на 30 хвилин, після чого змийте з лосося сіль та обсушіть його паперовими рушниками.
  3. Нагрійте пательню, придатну для духовки, на плиті. Розтопіть вершкове масло та додайте олію. Покладіть лосося шкірою вниз, якщо він її має. Дайте підсмажитися близько 3 хвилин.
  4. Перенесіть пательню в духовку. Запікайте лосось протягом 3 хвилин.
  5. Зменште температуру духовки до 150 градусів і дайте лососеві готуватися ще 10 хвилин.
  6. Дістаньте пательню та викладіть лосось на тарілку. Подавайте зі шматочками лимона.