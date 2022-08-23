Можно есть губами: запеченная кукуруза в духовке
23 августа 2022 , 11:03Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Сезон молодой кукурузы в разгаре и обязательно нужно попробовать ее запеченной с ароматным маринадом.
Запеченная в духовке кукуруза – идеальная закуска к любому столу. Она не только полезна, но еще и сочная и очень вкусная.
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Чтобы подчеркнуть ее вкус, мы советуем использовать маринад из сливочного масла и любимых специй. В фольге кукуруза приготовится в своем соке и станет чрезвычайной.
Рецепт кукурузы в духовке
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 5 – 6
– 5 – 6 кочанов молодой кукурузы;
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 1 чайная ложка молотой паприки;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– ¼ чайной ложки нежного карри;
– фольга.
Приготовление:
- Срежьте с кочанов кукурузы концы, разрежьте ее пополам. Обязательно снимите волосы и листья, если таковые есть на кочане.
- В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, все вышеперечисленные специи и тщательно перемешайте до однородной массы. Полученным маринадом обильно смажьте кочаны кукурузы (можно использовать кисточку).
- Выложите их каждый в слой фольги для запекания и плотно заверните.
- Запекайте все при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут.
- Специи можно давать по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию.
Приятного тебе аппетита!