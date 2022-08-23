Запечена в духовці кукурудза – ідеальна закуска до будь-якого столу. Вона не тільки корисна, а ще й соковита та надзвичайно смачна.

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Щоб підкреслити її смак ми радимо використати маринад з вершкового масла та улюблених спецій. У фользі кукурудза приготується у своєму соку та стане надзвичайною.

Рецепт кукурудзи в духовці

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 5 – 6

Інгредієнти:

– 5 – 6 качанів молодої кукурудзи;

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– ¼ чайної ложки ніжного карі;

– фольга.

Приготування:

Зріжте з качанів кукурудзи кінці, розріжте її навпіл. Обов'язково зніміть волосся та листки, якщо такі є на качані.

У окремій мисці змішайте м'яке вершкове масло всі вище перелічені спеції та ретельно перемішайте до однорідної маси. Отриманим маринадом рясно змастіть качани кукурудзи (можна використовувати пензлик).

Викладіть їх кожен окрему у шар фольги для запікання та щільно загорніть.

Запікайте все при 180 градусах 40 хвилин або при 200 градусах – 30 хвилин.

Спеції можна давати на власний смак, або можна взагалі без них. Сіль при подачі по бажанню.

Смачного!