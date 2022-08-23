Запечена в духовці кукурудза – ідеальна закуска до будь-якого столу. Вона не тільки корисна, а ще й соковита та надзвичайно смачна.
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Щоб підкреслити її смак ми радимо використати маринад з вершкового масла та улюблених спецій. У фользі кукурудза приготується у своєму соку та стане надзвичайною.
Рецепт кукурудзи в духовці
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 5 – 6
Приготування:
- Зріжте з качанів кукурудзи кінці, розріжте її навпіл. Обов'язково зніміть волосся та листки, якщо такі є на качані.
- У окремій мисці змішайте м'яке вершкове масло всі вище перелічені спеції та ретельно перемішайте до однорідної маси. Отриманим маринадом рясно змастіть качани кукурудзи (можна використовувати пензлик).
- Викладіть їх кожен окрему у шар фольги для запікання та щільно загорніть.
- Запікайте все при 180 градусах 40 хвилин або при 200 градусах – 30 хвилин.
- Спеції можна давати на власний смак, або можна взагалі без них. Сіль при подачі по бажанню.
Смачного!