Запеченная подчеревина: рецепт бюджетного лакомства на Пасху
30 апреля 2024, 20:20Читати новину українською
Источник:Алла Ферштинская
Пасхальный стол трудно представить без печеного мяса. Попробуйте в этом году приготовить фантастическую подчеревину в духовке.
Запеченный шпондер очень быстро готовится. Он станет настоящим украшением праздничного стола.
Будет вкусно Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Запеченная грудинка
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 2 килограмма свиной подчеревины;
– 1 столовая ложка соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 10 граммов итальянских трав;
– 3 зубчика чеснока;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 лавровый лист;
– 4 горошинки душистого перца;
– 10 граммов приправы к мясу.
Приготовление:
- Подчеревину промойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Хорошо натрите ее солью, перцем и сухими травами, смажьте лимонным соком, оливковым маслом и положите в пакет. Добавьте нарезанный пластинками чеснок, лавровый лист и положите в холодильник на ночь.
- Утром достаньте мясо из пакета и посыпьте приправой. Заверните в пергамент и оставьте на 1 – 1,5 часа при комнатной температуре.
- Положите подчеревину на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа. Последние 20 минут запекайте, развернув бумагу, чтобы подчеревина подрумянилась.