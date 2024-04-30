Запечений шпондер дуже швидко готується. Він стане справжньою окрасою святкового столу.

Буде смачно Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом

Запечена грудинка

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Підчеревину промийте та обсушіть паперовими рушниками.
  2. Добре натріть її сіллю, перцем і сухими травами, змастіть лимонним соком, оливковою олією і покладіть в пакет. Додайте нарізаний пластинками часник, лавровий лист і покладіть в холодильник на ніч.
  3. Вранці дістаньте м'ясо з пакета і посипте приправою. Загорніть у пергамент і залиште на 1 – 1,5 години при кімнатній температурі.
  4. Покладіть підчеревину на деко і відправте у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 2 години. Останні 20 хвилин запікайте, розгорнувши папір, аби підчеревина підрум'янилась.