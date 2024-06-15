Бюджетно и очень вкусно: как правильно запечь рыбу на гриле
15 июня 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Рыба на гриле – второе по популярности блюдо после шашлыка. Узнайте, как запечь ее по-настоящему вкусно.
В частности, идеально для гриля подходит скумбрия. Она получится невероятно нежной.
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Скумбрия на гриле
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 2
Скумбрию можно печь целой / Фото Unsplash
– 2 скумбрии;
– приправа к рыбе по вкусу.
Для маринада:
– четверть лимона;
– 30 миллилитров подсолнечного масла;
– 30 миллилитров оливкового масла.
Приготовление:
- Почищенную скумбрию порежьте на кусочки толщиной 3 – 4 сантиметра и удалите хребет.
- В миске смешайте масло, специи и лимонный сок. Добавьте скумбрию, хорошо перемешайте, маринуйте не менее 1 часа.
- Выложите рыбу на решетку для мангала или на гриль и запекайте до готовности.