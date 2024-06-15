Бюджетно и очень вкусно: как правильно запечь рыбу на гриле

15 июня 2024, 12:59
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Источник:

Shuba

Рыба на гриле – второе по популярности блюдо после шашлыка. Узнайте, как запечь ее по-настоящему вкусно.

В частности, идеально для гриля подходит скумбрия. Она получится невероятно нежной.

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Скумбрия на гриле

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 2


Скумбрию можно печь целой / Фото Unsplash

Ингредиенты для запеченной скумбрии:
– 2 скумбрии;
– приправа к рыбе по вкусу.
Для маринада:
– четверть лимона;
– 30 миллилитров подсолнечного масла;
– 30 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

  1. Почищенную скумбрию порежьте на кусочки толщиной 3 – 4 сантиметра и удалите хребет.
  2. В миске смешайте масло, специи и лимонный сок. Добавьте скумбрию, хорошо перемешайте, маринуйте не менее 1 часа.
  3. Выложите рыбу на решетку для мангала или на гриль и запекайте до готовности.
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Автор: Ольга Котів