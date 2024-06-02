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Стоит попробовать Если резко захотелось на природу: как замариновать шашлык всего за 30 минут

Шашлык по-гречески

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 680 граммов куриного филе;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 столовые ложки сушеного орегано;

– соль, перец по вкусу;

– 60 миллилитров оливкового масла;

– 45 граммов лимонного сока.

Приготовление:

Почистьте и измельчите чеснок. Куриное филе промойте и нарежьте небольшими кусочками. Положите курицу, чеснок, орегано, соль, перец, масло и лимонный сок в большой герметичный пакет или контейнер. Все хорошо перемешайте, чтобы покрыть каждый кусочек курицы. Маринуйте не менее 2 часов. Замочите деревянные шпажки. Для этого поместите их в большую форму для запекания и покройте водой по крайней мере на 1 сантиметр. Выдержите 1 – 2 часа. Предварительно разогрейте гриль на среднем уровне. Нанижите кусочки курицы, оставив примерно 1 см на конце каждой шпажки. Поместите шампуры на решетку и готовьте примерно 3 минуты с каждой стороны или до полной готовности.

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