По этому рецепту блюдо точно удастся. Поэтому обязательно воплотите его в жизнь.
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Шашлык по-гречески
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Почистьте и измельчите чеснок. Куриное филе промойте и нарежьте небольшими кусочками.
- Положите курицу, чеснок, орегано, соль, перец, масло и лимонный сок в большой герметичный пакет или контейнер. Все хорошо перемешайте, чтобы покрыть каждый кусочек курицы. Маринуйте не менее 2 часов.
- Замочите деревянные шпажки. Для этого поместите их в большую форму для запекания и покройте водой по крайней мере на 1 сантиметр. Выдержите 1 – 2 часа.
- Предварительно разогрейте гриль на среднем уровне. Нанижите кусочки курицы, оставив примерно 1 см на конце каждой шпажки.
- Поместите шампуры на решетку и готовьте примерно 3 минуты с каждой стороны или до полной готовности.