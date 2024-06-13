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Маринад с французской горчицей

Время : 2 часа 20 минут

: 2 часа 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 килограмма мяса;

– 100 – 150 граммов французской горчицы;

– специи, соль по вкусу.

Приготовление:

Помойте и нарежьте мясо крупными кусками – 5 – 8 сантиметров минимум. Перемешайте мясо с французской горчицей. Ее секрет заключается в том, что она способна смягчить любое мясо, даже самое жесткое, а зерна приятно хрустят после запекания. Посолите и добавьте специи по вкусу. Снова перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 2 часа. Запекайте над раскаленными углями до готовности и приятной коричневой корочки.

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