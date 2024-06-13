Этот рецепт удивит вас простотой и вкусом. Обязательно сохраните его, чтобы потом воплотить в жизнь.
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Маринад с французской горчицей
- Время: 2 часа 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Помойте и нарежьте мясо крупными кусками – 5 – 8 сантиметров минимум.
- Перемешайте мясо с французской горчицей. Ее секрет заключается в том, что она способна смягчить любое мясо, даже самое жесткое, а зерна приятно хрустят после запекания.
- Посолите и добавьте специи по вкусу. Снова перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 2 часа.
- Запекайте над раскаленными углями до готовности и приятной коричневой корочки.