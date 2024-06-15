Бюджетно и очень вкусно: как правильно запечь рыбу на гриле

В частности, идеально для гриля подходит скумбрия. Она получится невероятно нежной.

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Скумбрия на гриле

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 2

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Скумбрию можно печь целой / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Почищенную скумбрию порежьте на кусочки толщиной 3 – 4 сантиметра и удалите хребет.
  2. В миске смешайте масло, специи и лимонный сок. Добавьте скумбрию, хорошо перемешайте, маринуйте не менее 1 часа.
  3. Выложите рыбу на решетку для мангала или на гриль и запекайте до готовности.