Вкусная и полезная рыба с картофелем, запеченная в духовке, которую можно подавать в будни и праздники. Мы уверены, что это блюдо станет вашим любимым.

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Запеченная рыба в духовке

Ингредиенты:

– 500 граммов рыбы (дорадо);

– 6-8 картофелин;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– лимон;

– оливковое масло;

– соль,

– перец;

– специи.