Вкусная и полезная рыба с картофелем, запеченная в духовке, которую можно подавать в будни и праздники. Мы уверены, что это блюдо станет вашим любимым.

Читайте также Ризотто на соевых сливках со шпинатом и зеленым горошком: рецепт от Екатерины Песковой

Запеченная рыба в духовке

  1. Картофель помойте, почистите от кожуры, отварите в кипятке в течение 10 минут.
  2. Лук очистите, нарежьте кольцами.
  3. Морковь помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  4. Лимон помойте, нарежьте ломтиками.
  5. Рыбу тщательно помойте, очистите, снова помойте.
  6. Сделайте надрезы, натрите специями, выложите ломтики лимона.
  7. Противень выстелите пергаментом, выложите картофель, рыбу, сверху лук, морковь, добавьте оливковое масло, соль, перец, специи.
  8. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25-30 минут до готовности.
  9. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!