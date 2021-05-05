Вкусная и полезная рыба с картофелем, запеченная в духовке, которую можно подавать в будни и праздники. Мы уверены, что это блюдо станет вашим любимым.
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Запеченная рыба в духовке
- Картофель помойте, почистите от кожуры, отварите в кипятке в течение 10 минут.
- Лук очистите, нарежьте кольцами.
- Морковь помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Лимон помойте, нарежьте ломтиками.
- Рыбу тщательно помойте, очистите, снова помойте.
- Сделайте надрезы, натрите специями, выложите ломтики лимона.
- Противень выстелите пергаментом, выложите картофель, рыбу, сверху лук, морковь, добавьте оливковое масло, соль, перец, специи.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25-30 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!