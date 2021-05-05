Смачна та корисна риба з картоплею, запечена у духовці, яку можна подавати у будні й свята. Ми впевненні, що ця страва стане вашою улюбленою.

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Запечена риба у духовці

Інгредієнти:

– 500 грамів риби (дорадо);

– 6-8 картоплин;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– лимон;

– оливкова олія;

– сіль;

– перець;

– спеції.