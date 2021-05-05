Смачна та корисна риба з картоплею, запечена у духовці, яку можна подавати у будні й свята. Ми впевненні, що ця страва стане вашою улюбленою.
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Запечена риба у духовці
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки, відваріть в окропі протягом 10 хвилин.
- Цибулю почистіть, наріжте кільцями.
- Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Рибу ретельно помийте, почистіть, знову помийте.
- Зробіть надрізи, натріть спеціями, викладіть скибочки лимона.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть картоплю, рибу, зверху цибулю, моркву, додайте оливкову олію, сіль, перець.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!