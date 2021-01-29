Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусных котлет из куриного филе с томатно-яблочным соусом. Сохраните себе рецепт, чтобы не потерять.

Источник: инстаграм Евгения Клопотенко Евгений Клопотенко предлагает приготовить сочные рубленые котлеты в духовке из куриного фарша с томатно-яблочным соусом, который дополнит нежный вкус котлет. Читайте также Паэлья с курицей: простой рецепт от Евгения Клопотенко Рецепт рубленых котлет Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 1 яйцо;

– 1 лук;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 5 столовых ложек панировочных сухарей;

– 1/2 чайной ложки лимонной цедры;

– соль и перец. Ингредиенты для соуса:

– 1 томат;

– 1 яблоко;

– 1 зубчик чеснока;

– 1/2 столовой ложки томатной пасты;

– 50-70 миллилитров воды;

– 2-3 веточки петрушки;

– соль и перец. Для приготовления котлет куриное филе измельчите ножом, превращая его в рубленый фарш. Помойте лимон, натрите цедру на маленькой терке. Очистите лук, натрите на крупной терке. В миске соедините фарш с яйцом, добавьте соль, перец, кориандр, перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте в сухарях. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите котлеты, отправьте запекаться в течение 15-20 минут. Важно! Не пересушите котлеты. Для приготовления соуса помойте томат, нарежьте кубиками. Яблоко натрите на крупной терке с кожурой. Измельчите чеснок. Помойте петрушку. В кастрюлю с водой выложите томат, яблоко, добавьте чеснок, томатную пасту, веточки петрушки, соль, перец, тушите в течение 3 минут. Готовый соус измельчите блендером до однородной консистенции. Готовые котлеты выложите на тарелку. Подавайте с томатно-яблочным соусом. Приятного аппетита! Рубленые котлеты из куриного филе – рецепт от Евгения Клопотенко в видео: