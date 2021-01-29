Рубленые котлеты из куриного филе: простой рецепт от Евгения Клопотенко
Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусных котлет из куриного филе с томатно-яблочным соусом. Сохраните себе рецепт, чтобы не потерять.
Источник: инстаграм Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко предлагает приготовить сочные рубленые котлеты в духовке из куриного фарша с томатно-яблочным соусом, который дополнит нежный вкус котлет.
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Рецепт рубленых котлет
- Для приготовления котлет куриное филе измельчите ножом, превращая его в рубленый фарш.
- Помойте лимон, натрите цедру на маленькой терке.
- Очистите лук, натрите на крупной терке.
- В миске соедините фарш с яйцом, добавьте соль, перец, кориандр, перемешайте.
- Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте в сухарях.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите котлеты, отправьте запекаться в течение 15-20 минут. Важно! Не пересушите котлеты.
- Для приготовления соуса помойте томат, нарежьте кубиками. Яблоко натрите на крупной терке с кожурой. Измельчите чеснок. Помойте петрушку.
- В кастрюлю с водой выложите томат, яблоко, добавьте чеснок, томатную пасту, веточки петрушки, соль, перец, тушите в течение 3 минут. Готовый соус измельчите блендером до однородной консистенции.
- Готовые котлеты выложите на тарелку. Подавайте с томатно-яблочным соусом. Приятного аппетита!
Рубленые котлеты из куриного филе – рецепт от Евгения Клопотенко в видео:
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